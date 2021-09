eFootball 2022, preordini live per il Premium Pack: costa 40 euro, ma si attiva a novembre

Con un cambio di rotta radicale da parte di Konami, quest'anno PES sarà sostituito da eFootball 2022, titolo calcistico distribuito in formato free to play.

Per compensare la distribuzione gratuita, il gioco includerà ovviamente un sistema di microtransazioni, che consentirà di acquistare oggetti in-game. A poche settimane di distanza dalla pubblicazione di eFootball 2022, Konami ha aperto i preordini per il titolo, disponibili in diversi formati. Tra questi ultimi rientra anche l'eFootball 2022 Premium Pack Player, che proporrà i seguenti contenuti:

eFootball 2022 (gioco base, equivalente alla versione free to play);

2.800 Monete eFootball (valuta di gioco premium);

(valuta di gioco premium); Accordo al buio x6: conferisce la possibilità di ingaggiare uno dei sedici Ambassador e i giocatori dei club partner. Gli oggetti dovranno essere utilizzati entro il 30 aprile 2022;

Proposto a 39,99 euro, il Premium Pack Player di eFootball 2022 potrà tuttavia essere di fatto utilizzato solamente a due mesi di distanza dal lancio del gioco. Nella descrizione del bundle, Konami specifica infatti che "Accordi al buio e Monete eFootball possono essere riscattati e usati dopo l'aggiornamento previsto per metà novembre 2021".



Il free to play approderà invece su PC e console il prossimo 30 settembre. Ricordiamo che quest'oggi, il team di sviluppo ha inoltre presentato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di eFootball 2022.