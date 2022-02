eFootball 2022: ci sono problemi con la Pre-Season Match Campaign vol. 3

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale del gioco, Konami ha annunciato un problema con la Pre-Season Match Campaign vol. 3 di eFootball 2022, il gioco di calcio free to play lanciato lo scorso autunno e che dovrebbe ricevere un corposo update nei prossimi mesi.

Abbiamo riscontrato un problema comune nella "Pre-season Match Campaign vol. 3", che mostra più volte la schermata dei Termini d'uso. In particolare, ogni volta che l'utente prova a partecipare dal banner in cima alla pagina di eFootball World viene chiesto di accettare i Termini d'uso, anche se erano già stati accettati in passato.

E' quanto si legge sul sito ufficiale di eFootball, la compagnia specifica inoltre che se i giocatori avevano già accettato i termini d'uso in passato, qualsiasi opzione scelta sarà ininfluente, solo la prima selezione ha valore e copre qualsiasi risposta successiva.

L'aggiornamento 1.0 di eFootball 2022 esce in primavera, il lancio del gioco lo scordo settembre è stato purtroppo disastroso e la compagnia si è scusata con i giocatori, mettendosi la lavoro per risolvere i principali problemi segnalati dalla community. Una serie di minor update ha risolto piccolo bug e glitch mentre il primo major update apporterà modifiche importanti, ne sapremo di più nelle prossime settimane.