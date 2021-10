eFootball 2022: recensione positiva su Famitsu, voti stellari a Idolmaster Starlit Season

Mentre in Occidente non si ferma la pioggia di recensioni negative su eFootball 2022, dal Giappone arrivano invece pareri positivi per il nuovo gioco di calcio gratis targato Konami, pubblicato il 30 settembre.

Sul nuovo numero di Famitsu (in arrivo oggi nelle edicole giapponesi) eFootball 2022 è stato premiato con un voto di 34/40 (9/8/9/8), giudizio certamente positivo con due otto e due nove da parte dei quattro redattori incaricati di giudicare il gioco. Stesso voto per Metroid Dread, altro titolo che la testata nipponica accoglie con una valutazione decisamente positiva.

Ancora meglio riesce a fare The Idolmaster Starlit Season che si avvicina al Perfect Score con un voto di 37/40 ottenuto con tre nove e un dieci pieno. Giudizi meno impressionanti invece per Earth Defense Force 2017 per Nintendo Switch e Monark, entrambi si portano a casa un discreto 30/40.

Nonostante l'ottima accoglienza riservata al gioco di calcio su Famitsu, i problemi di eFootball 2022 persistono e Konami si è scusata, il gioco non è arrivato sul mercato nelle migliori condizioni e lo studio sta lavorando per pubblicare una serie di aggiornamenti che andranno a risolvere bug e problemi tecnici, inoltre nuovi contenuti arriveranno come promesso durante l'autunno come parte del primo major update che introdurrà numerose novità.