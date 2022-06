eFootball 2022 riceve la Patch 1.1.0 e debutta su mobile: Stagione 2 al via il 16 giugno

Mentre la diretta concorrenza si arricchisce con la Squadra della Stagione della Serie A, eFootball 2022 entra in un nuovo capitolo della sua storia con la pubblicazione della Patch 1.1.0 su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

La Patch 1.1.0 segna un punto di svolta importante per la simulazione calcistica di Konami, dal momento che interviene su molteplici aspetti della produzione (con modifiche alla giocabilità e la risoluzione di molteplici problemi), pone le basi per la Stagione 2 che prenderà il via il prossimo 16 giugno e coincide con il debutto di eFootball 2022 su dispositivi mobili.

Il team di sviluppo ha fatto tesoro nei numerosi feedback ricevuti dai giocatori fin dalla pubblicazione dell'aggiornamento di aprile e, tra le altre cose, ha migliorato il tempo di reazione per i cambi di cursore, risolto il problema relativo ai portieri che non correvano verso il pallone utilizzando il comando apposito, implementato delle migliorie alle impostazioni delle telecamere "Stadio" e "Trasmissione in diretta" cosicché la direzione verso cui sia attacca sia ora più visibile subito dopo aver ripreso il gioco con una rimessa dal fondo, migliorato la posizione dei difensori e la gestione degli stop, ridotto il tempo di risposta per i dribbling e ridotto i problemi di crash all'applicazione e tanto altro. Per maggiori dettagli sulle modifiche attuate su console e PC, vi consigliamo di leggere il changelog ufficiale della Patch 1.1.0.

L'aggiornamento odierno, dicevamo, introduce anche il supporto alla Stagione 2 di eFootball World, che prenderà ufficialmente il via il 16 giugno. Intitolata "European Leagues Highlights - Clubs, Team Playstyles and Prime Players", celebrerà i momenti più belli, ma anche quelli più tristi, della stagione calcistica europea, concentrandosi sul concetto di "Stile di gioco di squadra". I giocatori dei club europei che hanno mostrato eccellenti prestazioni nella campagna 2021-2022 saranno introdotti con livelli di Competenza Stile di gioco potenziati e con carte dal design inedito. Nei prossimi giorni verrà inoltre organizzata una speciale campagna Bonus accesso per permettere a tutti di ottenere oggetti di gioco di vario tipo, come Monete eFootball e Contratti mirati.

Quest'oggi Konami è anche lieta di presentare al mondo la versione eFootball 2022 per dispositivi mobili. Disponibile come aggiornamento per eFootball PES 2021 mobile, dà ufficialmente il via ad una generazione tutta nuova, con nuovi comandi che permettono un'esperienza calcistica più moderna, supportata da un'estesa rivisitazione delle animazioni dei giocatori e del comportamento del pallone.