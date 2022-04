eFootball 2022 riparte dalla Stagione 1: un mare di novità nel gameplay con l'Update 1.0

Con il grosso update 1.0 di eFootball 2022, il simulatore calcistico di Konami entra ufficialmente nella Stagione 1: per festeggiare il "nuovo inizio" dell'ultimo capitolo free to play di Pro Evolution Soccer, gli sviluppatori giapponesi hanno confezionato un video e descritto tutte le innovazioni apportate.

L'aggiornamento disponibile da oggi, giovedì 14 aprile, introduce il concetto di Stagione che definisce e riflette i trend più recenti del calcio internazionale. In ragione delle innumerevoli modifiche apportate da Konami all'impianto ludico e contenutistico della versione pre-1.0 di eFootball 2022, la Stagione 1 rifletterà questi interventi e sarà dedicata al Nuovo Approccio alla Giocabilità, alle Impostazioni di Squadra inedite e alle aggiunte compiute nelle Licenze.

La novità più attesa dagli appassionati, ovviamente, riguarda i miglioramenti al gameplay e tutte le modifiche compiute nell'impianto di gioco che, nelle intenzioni di Konami, andranno a rispecchiare in maniera più fedele il calcio moderno. Questo "nuovo approccio" alla giocabilità si concretizza in una pletora di modifiche per innumerevoli funzioni ingame essenziali tra sistema di passaggi, dinamiche dei tiri, dribbling, cross, contrasti, finte, protezione della palla, disimpegni, contropiede, pressing e strategie.

L'altro tema centrale della Stagione 1 è rappresentato dalla Squadra dei Sogni, una funzione che consente agli utenti di ingaggiare e sviluppare i propri giocatori preferiti per creare la squadra perfetta: in quest'ottica rientra l'impegno profuso dagli sviluppatori giapponesi per offrire agli appassionato tutti gli strumenti per comporre un team unico, affinando le abilità dei giocatori ingaggiati per farle aderire alla tattica preferita. Se volete saperne di più sull'ultimo update del simulatore calcistico di Konami, qui trovate il nostro speciale sull'aggiornamento 1.0 di eFootball 2022.