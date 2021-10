eFootball 2022: slitta la prima Major Patch per risolvere i problemi del lancio disastroso

I rappresentanti di Konami si riaffacciano sui social per aggiornarci sullo stato dei lavori della prima, attesissima Major Patch di eFootball 2022 e confermarne, purtroppo, lo slittamento della data di pubblicazione su PC e console.

Originariamente previsto per il 28 ottobre, il lancio della prima Major Patch di eFootball 2022 è stato infatti spostato ad un generico inizio novembre. Nell'informare gli appassionati dell'avvenuto rinvio dell'update che promette di risolvere i gravi problemi della versione day one di eFootball 2022, gli sviluppatori nipponici spiegano che "la nostra speranza è che il tempo aggiuntivo ci permetta di garantire che l'esperienza possa essere migliorata per tutti i nostri utenti. Ci scusiamo sinceramente per il ritardo e per l'inconveniente causato".

Gli esponenti di Konami invitano perciò gli appassionati a pazientare ancora un po', in modo tale che la software house intervenga su più fronti per risolvere le gravi criticità emerse dal lancio del nuovo capitolo free to play di Pro Evolution Soccer.

Nel concludere l'intervento, i ragazzi di Konami sottolineano che "annunceremo la data e i dettagli sulle correzioni apportate dall patch non appena saranno confermate dal nostro team, che nel frattempo continuerà a lavorare per migliorare il gioco. Grazie ancora per la vostra pazienza". Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sul lancio di eFootball 2022.