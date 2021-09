eFootball 2022 sommerso dalle critiche: media estremamente negativa su Steam

Dopo essersi presa un anno di pausa per familiarizzare con l'Unreal Engine e portare la sua simulazione calcistica ad un nuovo livello, Konami ha oggi pubblicato eFootball 2022, titolo che va a rimpiazzare la storica serie di PES e che viene proposto secondo il modello del free-to-play.

Si doveva trattare di un cambio di marcia per Konami, che da anni ormai rincorre Electronic Arts e la più popolare serie di FIFA, tuttavia sembra che le cose non stiano andando esattamente come previsto. Nel momento in cui scriviamo, eFootball ha una media "Estremamente Negativa" su Steam con solo il 9% delle recensioni ricevute dagli utenti che risultano essere positive.

Il titolo sportivo è stato immediatamente sommerso di pesanti critiche a causa sia della qualità del gameplay che del comparto contenutistico. Diversi utenti lamentano un'Intelligenza Artificiale degli atleti piuttosto carente, animazioni macchinose ed eccessivamente lente, grafica poco soddisfacente e altro ancora. Il numero risicato di squadre e modalità di certo non aiuta a risollevarsi da questa situazione, e sembra inoltre che manchino le impostazioni per modificare la durata delle partite e per settare correttamente la risoluzione per il proprio monitor.

Sappiamo in ogni caso che eFootball accoglierà corposi aggiornamenti nelle settimane e mesi a venire, e si spera che Konami possa mettere una toppa ai problemi tecnici e rimpolpare i contenuti del gioco. Vi rimandiamo al link per scaricare gratuitamente eFootball, in caso siate interessati a provare il titolo con mano. Per ulteriori approfondimenti vi raccomandiamo di consultare la nostra Anteprima di eFootball 2022.