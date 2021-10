eFootball 2022: trucchi e consigli per muovere i primi passi nel gioco gratis

Konami ha finalmente pubblicato eFootball 2022 su PlayStation4/PlayStation 5, Xbox One/ Xbox Series X|S e PC sia in versione Premium che free to play, ovvero l'edizione che può essere scaricata gratuitamente. Se anche voi state per provare il nuovo capitolo della serie, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Contratti e Risorse virtuali

Qui sotto potete consultare un elenco completo delle valute e dei contratti di eFootball 2022 con una breve descrizione che permette di comprenderne le principali utilità:

Accordo al buio: si tratta di una sorta di gettone grazie al quale si può ingaggiare un giocatore casuale tra quelli presenti in un pool di personaggi che dovrebbe variare nel tempo

si tratta di una sorta di gettone grazie al quale si può ingaggiare un giocatore casuale tra quelli presenti in un pool di personaggi che dovrebbe variare nel tempo Contratto mirato: a differenza del precedente tipo di contratto, questo permette ai giocatori di ingaggiare un personaggio a scelta e non casuale, ma sempre tra quelli selezionabili all'interno di un elenco

a differenza del precedente tipo di contratto, questo permette ai giocatori di ingaggiare un personaggio a scelta e non casuale, ma sempre tra quelli selezionabili all'interno di un elenco Monete eFootball (icona gialla): l'utilizzo di questa valuta permette di ingaggiare giocatori in maniera casuale e acquistare Pass partita plus

l'utilizzo di questa valuta permette di ingaggiare giocatori in maniera casuale e acquistare Pass partita plus GP (icona blu): i GP permettono di ingaggiare sia allenatori che giocatori

i GP permettono di ingaggiare sia allenatori che giocatori Punti eFootball (icona fucsia): altra risorsa utile per ingaggiare giocatori e oggetti in maniera mirata

Tipologie di giocatori e come ingaggiarli

Questo è l'elenco dei vari tipi di giocatori presenti in eFootball 2022 con i consigli su come ingaggiarli.

Standard: questo tipo di giocatori si basa sulle prestazioni della stagione in corso e può essere ingaggiato tramite Accordo al buio, acquistandolo con i GP oppure trovandolo in maniera casuale nelle loot box che si ottengono grazie alle Monete eFootball

questo tipo di giocatori si basa sulle prestazioni della stagione in corso e può essere ingaggiato tramite Accordo al buio, acquistandolo con i GP oppure trovandolo in maniera casuale nelle loot box che si ottengono grazie alle Monete eFootball Trending: i giocatori di questa categoria sono gli unici a non poter essere potenziati e sono dotati di straordinarie caratteristiche basate su eventi specifici. L'unico modo per ottenere questi calciatori è tramite Contratto mirato

i giocatori di questa categoria sono gli unici a non poter essere potenziati e sono dotati di straordinarie caratteristiche basate su eventi specifici. L'unico modo per ottenere questi calciatori è tramite Contratto mirato In risalto: si tratta di versioni speciali dei calciatori le cui prestazioni sono sempre in riferimento alla stagione in corso. Si possono ottenere giocatori in risalto spendendo i Punti eFootball, tramite Accordo al buio o casualmente spendendo le Monete eFootball

si tratta di versioni speciali dei calciatori le cui prestazioni sono sempre in riferimento alla stagione in corso. Si possono ottenere giocatori in risalto spendendo i Punti eFootball, tramite Accordo al buio o casualmente spendendo le Monete eFootball Leggendari: i calciatori più rari le cui prestazioni sono legate ad una specifica stagione nella quale hanno avuto risultati eccezionali. Proprio come i calciatori in risalto, quelli leggendari si possono ottenere in maniera casuale se si spendono le Monete eFootball o si utilizza un Accordo al bui e in modo mirato con i Punti eFootball

Guida alle modalità

Queste sono tutte le modalità presenti in eFootball 2022, alcune delle quali sono attualmente inaccessibili:

Evento tour: la classica modalità contro un avversario controllato dall'intelligenza artificiale. Vincendo i match di questa modalità si possono accumulare punti evento e ricevere ricompense

la classica modalità contro un avversario controllato dall'intelligenza artificiale. Vincendo i match di questa modalità si possono accumulare punti evento e ricevere ricompense Evento sfida: questa è invece la modalità PvP classica, la quale permette di sfidare un altro giocatore in carne ed ossa al fine di completare obiettivi ed ottenere ricompense

questa è invece la modalità PvP classica, la quale permette di sfidare un altro giocatore in carne ed ossa al fine di completare obiettivi ed ottenere ricompense Partita veloce online: non è altro che un'amichevole con un altro giocatore reperito tramite matchmaking

non è altro che un'amichevole con un altro giocatore reperito tramite matchmaking Lobby partita online: questa modalità consente di invitare un giocatore presente in lista amici e sfidarlo in un match 1 contro 1

questa modalità consente di invitare un giocatore presente in lista amici e sfidarlo in un match 1 contro 1 Campionato creativo eFootball: l'equivalente di FIFA 22 Ultimate Team in eFootball 2022, dal momento che in questa modalità si possono utilizzare le cosiddette Squadre Creative, ovvero quelle create dal giocatore con i vari calciatori ingaggiati. Le ricompense di questa modalità PvP vengono assegnate in base al piazzamento nell'arco di un turno di 10 match e al piazzamento finale al termine di una fase

Riscattate il bonus per i Veterani

Konami ha deciso di premiare tutti i giocatori che hanno trascorso del tempo in una qualsiasi versione del precedente episodio della serie (inclusa la versione Lite, ovvero quella gratuita). A tal proposito, tutti coloro i quali hanno giocato a Pro Evolution Soccer 2021 possono ottenere una serie di ricompense gratis: se rientrate in questa categoria, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come ottenere i bonus Veterano di eFootball 2022.

Attenti alla Valutazione Cortesia

È molto importante avere un atteggiamento corretto nei confronti degli avversari nei match online. Konami ha infatti implementato un sistema chiamato Valutazione Cortesia, il quale tiene traccia di eventuali comportamenti scorretti degli utenti nel corso delle partite e, di conseguenza, tende ad abbinare utenti con una Valutazione Cortesia simile. Per evitare di incappare in match con utenti che hanno un atteggiamento fastidioso, evitate di restare inattivi o di disconnettervi volontariamente per evitare una sconfitta.

Personalizzate la playlist

Nel caso in cui non doveste gradire uno o più brani presenti nella colonna sonora del gioco, la quale viene trasmessa durante i periodi di permanenza nei menu, sappiate che è possibile apportare una serie di modifiche che potrebbero migliorare la vostra esperienza. Nel menu principale potete selezionare la voce "Altro" nella parte alta dello schermo, cliccare su "Impostazioni di gioco" e poi su "Audio": qui è presente la schermata relativa alla "Colonna sonora", dov'è possibile con la semplice pressione di un tasto (Triangolo su PlayStation, Y su Xbox) rimuovere alcuni brani dai preferiti ed impedire che vengano eseguiti nei menu.

Riscattate i bonus PlayStation Plus

Se giocate su PlayStation 4 o PlayStation 5 e disponete di un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus, non lasciatevi sfuggire il pacchetto che Sony e Konami hanno pubblicato in esclusiva sul PS Store. Il bundle può essere già riscattato e dovrebbe restare sul negozio Sony solo per un periodo limitato: i suoi contenuti non sono al momento noti, ma nella descrizione si può leggere che coloro i quali hanno riscattato il pacchetto potranno godere dei benefici a partire da novembre 2021, ovvero il mese nel quale arriverà un corposo update per il gioco. Se siete interessati, vi proponiamo il link per scaricare l'eFootball 2022 PlayStation Plus Member Bonus.