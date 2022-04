eFootball 2022 x Milan, la partnership è ufficiale: l'annuncio di Konami

Dopo aver offerto maggiori dettagli sulla modalità Squadra dei Sogni in eFootball 2022, Konami ha un nuovo annuncio legato al futuro del suo titolo calcistico.

Il colosso giapponese ha infatti reso noto di aver siglato un accordo pluriennale con AC Milan, che porterà la squadra di Serie A all'interno di eFootball. La partnership diventerà operativa a tutti gli effetti a partire dal prossimo 1 luglio 2022 e includerà i diritti sullo stadio del Milan, ovvero San Siro, sulla squadra e sulle divise (in casa, fuori casa, terza maglie e portiere) del team. Di conseguenza, saranno presto realizzate scansioni 3D complete dei volti dei giocatori così da portarne gli alter-ego digitali all'interno dei campi da gioco di eFootball.



Nel quadro del nuovo accordo, Konami diventerà inoltre il primo "Official Training Wear Partner" nella storia dell'AC Milan. Infatti, il training kit della squadra maschile avrà il logo eFootball impresso sulla parte frontale e sarà reso disponibile nei prossimi mesi. Nel commentare l'annuncio, Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.’s European President, ha speso parole di grande soddisfazione: "Konami è davvero felice di poter lavorare nuovamente con AC Milan. Essere Principal Partner di uno dei più grandi Club europei e avere il nostro logo sui loro training kit è un’occasione incredibile. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il Club per dare vita insieme a una partnership innovativa".



In chiusura, ricordiamo che sarà presto disponibile la versione 1.0 di eFootball 2022.