eFootball 2023 si aggiorna: arriva finalmente l'update 2.3.0 con tante migliorie

Dopo l'annuncio all'ultimo minuto dell'inaspettato rinvio dell'aggiornamento 2.3.0 di eFootball 2023, il titolo calcistico di Konami accoglie infine la patch promessa dai suoi autori.

Ora disponibile per il download su tutte le piattaforme, l'update propone diverse migliorie per le versioni PC e console di eFootball 2023. Queste ultime includono un aggiornamento delle rose per alcuni club del Campeonato Brasileiro (il campionato brasiliano), oltre all'aggiornamento dei dati di vari giocatori e allenatori. Spazio anche a modifiche per quanto riguarda divise, cartelloni pubblicitari a bordo campo, fondali media, scarpini e conduzione della telecronaca delle partite.

Sul fronte del gameplay, gli sviluppatori di Konami hanno deciso di intervenire su diversi aspetti del free to play. Il dribbling di eFootball 2023, ad esempio, dovrebbe ora risultare più responsivo, con il pallone destinato a restare più vicino ai piedi del giocatore. Il team garantisce migliorie anche per quanto riguarda la gestione dei passaggi e dello stop dei palloni a mezz'aria. Gli specialisti della difesa dovrebbero inoltre muoversi con maggiore efficienza in caso di tiri e cross. Diverse modifiche dovrebbero poi riguardare l'arbitraggio in caso di fuorigioco.



Accanto all'eliminazione di bug, infine, l'aggiornamento 2.3.0 di eFootball 2023 aumenta la velocità di transizione di alcune schermate ed incrementa la stabilità del comparto multigiocatore online.