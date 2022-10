eFootball 2023 si aggiorna: alla scoperta delle novità dell'Update 2.1.1

Dopo essersi premurata di annunciare Silent Hill 2 Remake nel corso dell'ultimo evento sul futuro della serie horror, Konami calca nuovamente i campi di calcio virtuali di eFootball 2023 per informarci dell'arrivo dell'Update 2.1.1: sfogliamo le note della patch per scoprire le migliorie e le aggiunte apportate.

Il rollout dell'aggiornamento che porta l'erede di Pro Evolution Soccer alla versione 2.1.1 è già partito su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'update porta in dote diverse correzioni e migliorie nel gameplay, a partire dalla fase difensiva.

L'aggiornamento risolve infatti il problema dei difensori centrali che si spostano troppo in avanti quando la squadra attacca in profondità nella metà campo avversaria, rendendola più vulnerabile ai contropiedi.

Non meno importanti sono poi gli interventi compiuti da Konami per risolvere il problema della mancata visualizzazione dei calciatori nelle partite disputate durante l'installazione del titolo. Gli sviluppatori giapponesi hanno poi colto l'opportunità offertagli dall'ultimo aggiornamento per risolvere tutta una serie di bug e intervenire su stabilità e prestazioni.

Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di eFootball 2023, il gioco di calcio gratis di Konami.