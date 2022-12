eFootball 2023: aggiornamento 2.3.0 rinviato a poche ore dall'uscita, cosa è successo?

Solamente a inizio settimana, Konami aveva annunciato l'arrivo dell'aggiornamento 2.3.0 di eFootball 2023 per il 15 dicembre, in realtà però il nuovo update gratis non arriverà domani, in quanto ha subito un rinvio inaspettato.

Con un messaggio pubblicato sui canali ufficiali di eFootball, Konami fa sapere che a causa di circostante esterne non previste, l'aggiornamento 2.3.0 previsto per il 15 dicembre è stato rinviato a data da destinarsi. Una nuova data di lancio non è stata fornita, maggiori dettagli a riguardo verranno comunicati prossimamente.

Konami aveva promesso anche un Accordo al Buio in regalo a tutti coloro che installano l'aggiornamento 2.3.0 di eFootball 2023 entro il 19 dicembre ma è probabile che a questo punto il termine ultimo per riscattare e utilizzare l'accordo al buio possa slittare di qualche giorno.

eFootball 2023 sembra non aver riscosso il successo sperato ma il publisher non si è perso d'animo, Konami sta pubblicando nuovi aggiornamenti, eventi e contenuti per la nuova stagione, inoltre è stato annunciato un torneo di eFootball esclusivo per l'Italia, a testimonianza del grande seguito di cui gode il gioco nel nostro paese. La speranza è che Konami possa risolvere i problemi che hanno rovinato il lancio di eFootball 2023 e fornire alla community un gioco di calcio sempre più ricco e completo.