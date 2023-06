eFootball 2023, arriva la modalità co-op in Beta: cosa aggiunge il nuovo update

eFootball 2023 si prepara ad aggiornarsi ancora una volta. Attraverso il sito ufficiale di eFootball, Konami annuncia l'arrivo della patch 2.6.0, disponibile per il download dall'8 giugno 2023 e pronta ad introdurre alcuni interessanti novità per tutti i fan.

L'aggiunta più importante è relativa all'introduzione della modalità cooperativa sotto forma di Beta: si tratta di una delle feature da tempo più richieste, con Konami pronta ad effettuare dei test per valutarne le prestazioni. Per il momento la compagnia nipponica non ha fornito maggiori dettagli sul suo funzionamento, ma sappiamo che la cooperativa sarà giocabile fino al 22 giugno 2023 per poi essere rimossa in attesa di un suo lancio definitivo.

Sarà dunque interessante vedere come se la caverà la co-op in questa fase di test. Oltre a questa aggiunta, Konami ha comunicato quali altri cambiamenti verranno apportati con la patch 2.6.0:

Nuova funzione che consente agli utenti di azzerare i Punti Progresso utilizzando i GP

Sostituti addizionali in modalità Squadra dei Sogni

Si tratta dunque di novità più piccole in questo caso, volte comunque a perfezionare sempre di più l'esperienza di gioco offerta da eFootball 2023. Con la patch di aprile di eFootball 2023, invece, è stata aggiunta la possibilità di portare ad oltre 100 la valutazione generale di un giocatore.