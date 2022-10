eFootball 2023: arriva la versione 2.1.0. Cosa è stato aggiunto?

Arriva un nuovo fischio d'inizio per eFootball 2023, la tanto discussa produzione calcistica targata Konami che ha da poco visto l'arrivo del suo nuovo corso con l'arrivo della versione 2023. Dopo che Konami ha illustrato le novità della stagione 1, è arrivata la patch 2.1.0.

"Il fischio d'inizio dei nuovi campionati europei sono ormai alle spalle, e i club iniziano ad avere ben chiari i loro "Obiettivi per quest'anno". Che sia così, dunque, anche per eFootball 2023? E, soprattutto, cosa aggiunge la versione 2.1.0? Stando a quanto riportato dalle patch notes ufficiali, sulle piattaforme degli ecosistemi Playstation, Xbox e PC sono state aggiunte:

La nuova modalità " Partita Amico ", la quale permette di sfidare i propri amici in una competizione calcistica con la Squadra dei sogni

", la quale permette di sfidare i propri amici in una competizione calcistica con la Squadra dei sogni Modifica al menù iniziale

Aggiunta dell' opzione dedicata al numero di sostituzioni effettuabili in campo, modificato da tre a cinque di default.

effettuabili in campo, modificato da tre a cinque di default. I match nulli adesso verranno segnalati nel menù sintesi partita degli utenti tramite una voce apposita

Le novità per IOS e Android, invece, non prevedono l'implementazione della modalità "Partita Amico", limitandosi dunque all'opzione per il numero di sostituzioni dei giocatori, alla modifica estetica dell'interfaccia di gioco iniziale e alla sintesi per i match nulli.

Correzioni e regolazioni della giocabilità

Per quanto riguarda invece le modifiche apportate al gameplay in generale, invece, abbiamo una serie di migliorie che andranno a modificare in positivo l'esperienza del giocatore:

Modifiche apportate ai passaggi filtranti nel corso di un'azione in cui sono presenti giocatori avversari nelle vicinanze

Risoluzione di un problema legato all'input impartito dal giocatore con il comando Testa a testa

Miglioria al posizionamento dei giocatori durante il "chiama pressing" contro un avversario.

Maggior difesa contro i passaggi a mezz'aria in arrivo ed i cross

I terzini con "difensivo" come stile di gioco assegnato non rimarranno in posizione troppo bassa nel campo di gioco

Correzione bug

Per quanto riguarda la classica correzione di bug, invece, Konami ha risolto una serie di bug più o meno gravi, tra i quali troviamo:

Risoluzione di crash dell'applicazione per via di un errore

La non interruzione della scena di intermezzo durante la battuta di un calcio d'angolo portava ad un ritardo nell'esecuzione di un input da parte della difesa

La telecronaca non riporterà più risultati errati

I nomi dei giocatori sulle divise di alcune squadre sono stati corretti

Qui di seguito vi abbiamo riportato solo alcuni degli errori più gravi. Tuttavia, qualora foste interessati alla lista completa delle migliorie apportate, trovate qui di seguito la lista completa delle patch notes. Recentemente eFootBall 2023 è stato messo alla prova, ma ha fatto davvero goal? Diteci cosa ne pensate del simulatore calcistico di Konami qui sotto nei commenti.