eFootball 2023, arrivano nuove carte Dream Team e 97 club per Trial Match

Ormai la Stagione 3 di eFootball 2023 è nel vivo e, naturalmente, non possono mancare periodici aggiornamenti al titolo calcistico di casa KONAMI con tante novità. Ad esempio, l’ultimo update introduce 97 Club provenienti dai principali campionati europei nella modalità offline Trial Match.

Che siate fan di Manchester United, Barcellona, Inter o Atalanta, non mancano opzioni per scendete in campo offline o contro gli amici online nella modalità "Friend Match" per un’amichevole come si deve. Le squadre internazionali selezionate vengono da Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e non solo, e continuano la campagna “Back to the Clubs” lanciata da KONAMI.

Non mancano oltretutto campagne ed eventi in-game per celebrare l'inizio della stagione della J-League, e la Carnival Campaign con esclusivi bonus log in che permetteranno l’acquisizione tramite un Accordo al Buio Leggendario di una leggenda del calcio brasiliano per il proprio "Dream Team”. Infine, per commemorare il 30° anniversario della J-League, saranno disponibili calciatori giapponesi leggendari e contemporanei.

Ma non ci si ferma qui: Pep Guardiola debutta in eFootball 2023 grazie al Manager Pack, con lui anche Johan Cruyff e Fabio Cannavaro. Gli allenatori possono aumentare l'esperienza acquisita per la progressione dei calciatori del "Dream Team" in un determinato ruolo fino al 400%. In più, Shinji Kagawa, Diego Forlan e lo scozzese Dennis Law del Mantchester United arrivano come carte Epiche in evidenza per il Dream Team.

Infine, ci saranno 2 carte giocatore per ognuno dei club che partecipano all’eFootball Championship Pro: FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal FC, AS Monaco, AC Milan, FC Internazionale Milano e AS Roma.