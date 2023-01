eFootball 2023, Back to the Club porta tante novità: una marea di competizioni

Con il debutto della Stagione 3 di eFootball 2023, il team di Konami non ha ancora esaurito i suoi buoni propositi per l'anno nuovo, che inizia con un gennaio decisamente ricco.

Il prossimo futuro, in particolare, accoglierà l'esordio della nuova stagione "Back to the Club". Conclusisi i Mondiali in Qatar, è infatti tempo di tornare a spostare l'attenzione sui campionati nazionali, senza però rinunciare ai grandi eventi internazionali.

L'iniziativa Dream Team di eFootball 2023 vedrà infatti protagonisti - in maniera alternativa - i calciatori attivi nella prima metà della stagione e i calciatori più rappresentativi del proprio club. Il Challenge Tour, inoltre, sarà dedicato alle squadre europee ed inaugurerà una nuova stagione dell'eFootball Championship Open 2023, il torneo ufficiale eSports aperto a tutti i giocatori. L'appuntamento è in particolare fissato per il prossimo lunedì 30 gennaio.

In aggiunta, tornerà in scena anche l'eFootball Championship Pro 2023, dedicato espressamente ai pro-player affiliati ai principali club europei. Per l'occasione, saranno disponibili in-game alcuni dei calciatori più rappresentativi del Vecchio Continente, tra attaccanti del Manchester United e campioni del Tottenham WB. I team europei potranno inoltre cimentarsi con le seguenti sfide speciali:

Challenge event – European Club Championship ;

; Tour event – English League ;

; Campagna Lunar New Year;

Infine, al termine di gennaio si svolgerà l'eFootball Championship Open 2023, al quale potranno partecipare tutti i giocatori in possesso di un Dream Team. Le finali mondiali dell'evento si disputeranno offline e saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo, con match su console e su dispostivi mobile. Le date di svolgimento dell'evento saranno presto condivise con il pubblico.

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 2.3.0 di eFootball 2023, sono dunque in arrivo numerose novità per i videogiocatori appassionati del calcio Konami.