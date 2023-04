eFootball 2023, disponibile la patch di aprile: la Valutazione dei giocatori supera il 100

Konami ha da poco distribuito la patch 2.5.0 di eFootball 2023, introducendo una lunga serie di modifiche e migliorie per la sua simulazione calcistica. Andiamo a scoprire quali sono le novità principali apportate dalla compagnia.

Il punto più saliente dell'aggiornamento di aprile riguarda sicuramente le modifiche al limite massimo della Valutazione generale e all'azzeramento del Progresso giocatore.

"In precedenza, la Valutazione generale di un giocatore, ovvero il valore numerico che ne indica le abilità, non poteva superare quota 100. Con questo aggiornamento modificheremo il numero massimo raggiungibile dalla Valutazione generale, che ora potrà superare il 100. La modifica farà sì che, qualora il Livello Stile di gioco potenziasse le Statistiche di un giocatore oltre il 100, ora la Valutazione generale rispecchi il valore effettivo.

Sappiamo che gli utenti hanno eseguito Progresso giocatore in base ai potenziamenti e agli effetti del Livello Stile di gioco. Di conseguenza, vogliamo rendere noto che in un aggiornamento futuro aggiungeremo una funzione in grado di azzerare i progressi di qualunque giocatore. Solitamente occorrono GP per eseguire l'azzeramento, ma sarà possibile approfittare gratuitamente di questa funzionalità per un tempo limitato".

Introdotte inoltre le nuova funzionalità "Allenamento abilità" con cui potrete aggiungere fino a 5 Abilità aggiuntive ai giocatori, ed "Eredità progressi" grazie alla quale potrete trasferire Punti esperienza e Abilità aggiuntive da un calciatore a un altro.

Aggiornati i dati riguardanti foto, dati degli allenatori, divise, grafica degli stadi, palloni, scarpini, stemmi dei club e così via. Migliorato il bilanciamento generale di gameplay tramite modifiche a passaggi, stop, difesa, portieri, falli e Intelligenza Artificiale. Non manca infine un lungo elenco di correzioni tecniche su tutte le piattaforme. Per tutti gli ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al changelog ufficiale.