eFootball 2023: il nuovo gioco di calcio gratis con Inter e Milan è disponibile ora

E' da ora disponibile eFootball 2023, la nuova versione del gioco di calcio gratis targato Konami che si prepara ad una nuova stagione ricca di novità e di licenze aggiuntive. Il titolo, ricordiamo, è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Tra le principali novità della nuova edizione troviamo le licenze ufficiali di Inter e Milan, oltre al Club America messicano e la Liga BBVA MX. In termini di gameplay la novità maggiore è rappresentata dalle Carte Giocatore pensate appositamente per la versione 2023. Ce ne sono di due tipologie: quelle "In Evidenza", legati ad atleti che si sono distinti in campo per grandi prestazioni e si presentano dunque nel gioco con statistiche migliori, e quelle "Epiche" incentrate sui migliori giocatori del passato e con progressi quindi più elevati rispetto ai calciatori "Leggendari".

Introdotti anche nuovi pacchetti da 11 carte giocatore dedicate a Milan, Inter e Club America con tanto di design esclusivi e giocatori tutti segnati "In Evidenza". Aggiunti anche dei pacchetti allenatore, nello specifico il "Manager Pack" con un set d'allenamento più un allenatore. Ancora, eFootball 2023 può ora vantare due nuovi ambasciatori d'eccezione, Trent Alexander-Arnold e Bruno Fernandes, che godranno entrambi di pacchetti speciali volti a celebrare le loro performance: Alexander-Arnold gode di un "Premium Ambassador Pack" in versione "Epica", mentre il prossimo autunno arriverà un contenuto simile dedicato a Fernandes.

Ricordiamo che eFootball 2023 è un aggiornamento gratis disponibile dal 25 agosto, a cui può dunque accedere chiunque senza spese aggiuntive. Non perdetevi nel frattempo il trailer di eFootbal 2023 sulla partnership con il Milan, presente all'interno del titolo Konami con tutte le licenze ufficiali per maglie e stadio.