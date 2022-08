eFootball 2023: Konami illustra le novità della Stagione 1

Dopo aver annunciato l'imminente trasformazione di eFootball 2022 in eFootball 2023, Konami delinea il quadro completo delle novità che accompagneranno il lancio su PC e console della Stagione 1 del simulatore calcistico.

Il tema della Stagione 1 sarà "New Season Kickoff, New Player Types & Licenses". Con la stagione inaugurale di eFootball 2023 assisteremo infatti all'arrivo di nuovi giocatori e allenatori, nonché per quelle che Konami descrive come le "nuove speranze e sogni per club e tifosi".

In rappresentanza di queste novità troviamo il cast dei Global Ambassador di eFootball 2023, una quadra di stelle che comprende Lionel Messi, Neymar, Takefusa Kubo, Alexander-Arnold e Bruno Fernandes, ciascuno ricreato alla perfezione nell'esperienza di gioco grazie all'ausilio del motion capture.

Nel corso della Stagione 1 assisteremo anche all'introduzione di nuove tipologie di Carte Giocatore: le carte In Evidenza comprenderanno atleti accuratamente selezionati per le loro prestazioni nel campionato e nei tornei disputati con le rispettive squadre di club o selezioni nazionali, mentre le carte Epiche celebreranno i campioni del passato e del presente proponendo dei valori più elevati rispetto ai giocatori Leggendari.

In eFootball 2023 troveranno spazio anche tante nuove licenze, come quelle di AC Milan e Internazionale Milano. Oltre alle divise autentiche, i giocatori di Milan e Inter indosseranno anche la tenuta d'allenamento originale di eFootball all'interno del gioco. Tra le nuove licenze del simulatore calcistico di Konami ci saranno anche quelle del Club America e della Liga BBVA MX messicana.

Nella Stagione 1 vedremo arrivare anche per i nuovi pacchetti: i club partner del Milan, dell'Inter e del Club America avranno dei Club Pack specifici da acquistare per poter ricevere 11 Carte giocatore con design esclusivi. L'ingresso di Trent Alexander-Arnold e di Bruno Fernandes nel cast dei Global Ambassador verrà celebrato con due pacchetti esclusivi che comprenderanno 11 Carte Giocatore.

La data di lancio di eFootball 2023 verrà annunciata a breve: Konami sottolinea che il trasferimento dei dati avverrà a settembre su PC e console e a novembre per la versione mobile di eFootball, e ci informa che al momento del lancio della Stagione 1 alcune squadre di club francesi e olandesi potrebbero non avere dei kit aggiornati per le divise.