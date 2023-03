eFootball 2023: Neymar Jr e monete gratis per tutti, ecco come fare

Konami ha annunciato che eFootball 2023 ha superato quota 600 milioni di download e per ringraziare i giocatori per questo traguardo ha deciso di regalare Neymar Jr e monete eFootball gratis per tutti.

Tutti i giocatori che effettueranno il login a eFootball 2023 riceveranno la carta Show Time Neymar Jr, chi effettua il login dal 2 al 30 marzo riceverà anche fino a 280 monete eFootball, pari a dieci monete al giorno per 28 giorni. La carta Show Time Neymar Jr è disponibile dal 2 al 16 marzo mentre con il login dal 16 al 30 marzo otterrete Lionel Messi, secondo questo calendario:

Neymar Jr dal 2 marzo al 16 marzo

Lionel Messi dal 16 marzo al 30 marzo

Si tratta dunque di una iniziativa promozionale di ringraziamento che permette ai giocatori di sbloccare le carte Show Time di due calciatori amatissimi e di ottenere una buona quantità di monete gratis per rinforzare il proprio team. Tutto quello che bisogna fare come detto è effettuare il login a eFootball 2023 per ricevere dieci monete al giorno e fino ad un massimo di 280 monete fino al 30 marzo 2023.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di eFootball 2023 e i trucchi di eFootball 2023 per avere monete gratis, bonus e ricompense extra.