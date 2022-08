eFootball 2023: non mancano problemi e bug, Konami regala 5.000 GP per scusarsi

Konami ha pubblicato eFootball 2023 gratis, ora disponibile su PC e tutte le principali console, in arrivo prossimamente anche su mobile. Il debutto del nuovo gioco di calcio gratis free to play non è però esente da problemi e gli sviluppatori hanno pubblicato una lista dei bug e delle problematiche note in via di risoluzione.

Konami fa sapere di essere al lavoro per risolvere i problemi noti, il team si scusa per i disagi arrecati, aggiornamenti in merito verranno diffusi prossimamente.

Problemi e bug di eFootball 2023

Dopo aver creato un nuovo schema di gioco, se visualizzate i dettagli dello schema o selezionate Rinomina schema di gioco, lo schema in questione verrà impostato automaticamente come schema di gioco attivo.

Quando create un nuovo piano di gioco o selezionate Elimina schema di gioco su uno schema inattivo, premendo Annulla viene visualizzato un messaggio di errore. Si tratta di un problema di visualizzazione e non ha effetti particolari sull'utilizzo di questa funzionalità.

Un patch per risolvere il bug arriverà in futuro, nel frattempo Konami consiglia di premere Conferma dopo aver selezionato lo schema di gioco desiderato dalla lista Elenco schema di gioco. Infine, scopriamo che tutti i giocatori riceveranno 5.000 GP gratis per eFootball 2023 non appena i problemi verranno risolti.