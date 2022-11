eFootball 2023 offline per tre giorni: arriva il grande aggiornamento 2.2.0

Dopo le novità proposte dall'aggiornamento 2.1.1 di eFootball 2023, il team di Konami torna ad intervenire sulla produzione videoludica a sfondo calcistico.

Il colosso giapponese ha infatti annunciato l'organizzazione di un'importante operazione di manutenzione, che costringerà il titolo a restare offline per diversi giorni. Al fine di garantire la corretta implementazione dei contenuti previsti per la patch 2.2.0 di eFootball 2023, Konami disattiverà i server a partire dalle ore 3:00 della notte di lunedì 14 novembre 2022. In seguito, il simulatore calcistico resterà quasi del tutto inaccessibile per circa tre giorni, con ritorno online previsto per la giornata di giovedì 17 novembre 2022. Queste le tempistiche previste, che in caso di necessità potrebbero però protrarsi anche più a lungo.

Per farsi perdonare della temporanea interruzione delle normali funzionalità di eFootball 2023, Konami offrirà in omaggio ai giocatori 300 eFootball coin da utilizzare all'interno del titolo. Il regalo sarà recapitato a tutti gli account creati in data antecedente al 14 novembre 2022. Per l'intera durata della manutenzione, ad ogni modo, resterà accessibile la modalità Trial Match di eFootball 2023, che dunque non sospenderà completamente la propria attività.



Dopo l'ultimo grande aggiornamento di eFootball 2023, Konami si appresta dunque ad ampliare ulteriormente l'offerta del suo titolo calcistico.