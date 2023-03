eFootball 2023, la nuova patch arriva ad aprile: tutti i dettagli da Konami

eFootball 2023 si prepara ad accogliere la sua prossima patch, che apporterà diverse migliorie e modifiche all'attuale struttura del gioco. Konami ha confermato tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale di eFootball.

Anzitutto, l'aggiornamento v2.5.0 sarà disponibile ad aprile 2023, sebbene per adesso non sia stata comunicata una data più precisa per l'uscita dell'update. La compagnia nipponica illustra intanto tutti i cambiamenti che arriveranno con la nuova patch di eFootball 2023:

Slot giocatore aggiuntivi in La mia squadra - L'attuale limite di slot giocatore (500) può essere portato fino a 900 utilizzando i GP.

- L'attuale limite di slot giocatore (500) può essere portato fino a 900 utilizzando i GP. Nuova funzione che consente agli utenti di aggiungere abilità ai giocatori esistenti - Cinque slot abilità verranno aggiunti a tutti i giocatori in La mia squadra. Ogni utente potrà possedere un massimo di 15 Abilità giocatore. Per questi slot abilità aggiuntivi, gli utenti possono utilizzare un "Programma test abilità" per aggiungere nuove Abilità giocatore in maniera casuale.

- Cinque slot abilità verranno aggiunti a tutti i giocatori in La mia squadra. Ogni utente potrà possedere un massimo di 15 Abilità giocatore. Per questi slot abilità aggiuntivi, gli utenti possono utilizzare un "Programma test abilità" per aggiungere nuove Abilità giocatore in maniera casuale. Oggetti aggiuntivi per il rinnovo del contratto dei giocatori e modi alternativi per ottenerli - Svincolando giocatori con VG 5 Stelle dei seguenti tipi giocatore (Epico, Leggendario, Trending, In Evidenza e In Risalto), gli utenti otterranno anche oggetti "Rinnovo del contratto (10 giorni)" oltre a GP ed elementi di allenamento. In aggiunta, "Rinnovo del contratto (10 giorni)" sarà incluso anche nel Pass Partita come ricompensa

- Svincolando giocatori con VG 5 Stelle dei seguenti tipi giocatore (Epico, Leggendario, Trending, In Evidenza e In Risalto), gli utenti otterranno anche oggetti "Rinnovo del contratto (10 giorni)" oltre a GP ed elementi di allenamento. In aggiunta, "Rinnovo del contratto (10 giorni)" sarà incluso anche nel Pass Partita come ricompensa Nuova funzionalità "Eredita progressi" - gli utenti potranno trasferire Punti esperienza e Abilità aggiuntive da un giocatore a un altro. Per farlo bisogna anzitutto selezionare un giocatore da cui attingere Punti esperienza e Abilità aggiuntive, poi "Eredita progressi" e infine bisogna scegliere un giocatore che rispetti le condizioni necessarie per ereditare Punti esperienza e Abilità aggiuntive. Da tenere presente che per eseguire questa possibilità bisogna spendere un tot di GP basati sul giocatore da cui vengono prelevati Punti esperienza e Abilità aggiuntive. Una volta finita la procedura, il giocatore utilizzato per Eredità progressi verrà eliminato, mentre i punti esperienza in eccesso non verranno trasferiti.

In attesa dunque di scoprire quando la patch verrà pubblicata, ecco come ottenere Neymar Jr e monete gratis in eFootball 2023