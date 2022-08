eFootball 2023 quando esce, è un gioco gratis oppure a pagamento?

Quando esce eFootball 2023? Lo scorso anno Konami ha definitivamente salutato il franchise PES/PRO Evolution Soccer per lasciare spazio a eFootball, la serie continuerà ad evolversi con nuovi contenuti e ovviamente eFootball non mancherà l'appuntamento con la nuova stagione calcistica 2022/2023.

Sono in molti a chiedersi quando esce eFootball 2023 dal momento che ad oggi Konami non ha annunciato una data di uscita ufficiale, sappiamo che il gioco arriverà alla fine di agosto, con un mese di anticipo rispetto al rivale FIFA 23 in arrivo il 30 settembre.

Rispetto a FIFA 23, eFootball 2023 presenterà anche una grande importante differenza, il gioco non arriverà nei negozi in versione fisica ma verrà distribuito come aggiornamento gratis di eFootball 2022, chiunque ha scaricato il gioco nei mesi scorsi riceverà gratuitamente l'aggiornamento a eFootball 2023, con la Stagione 1 di eFootball 2023 al via come detto alla fine di agosto, restiamo in attesa di una data precisa.

Sarà ovviamente possibile sbloccare nuovi contenuti con gli acquisti in-app, al momento però non abbiamo dettagli in merito, Konami svelerà maggiori informazioni con l'avvicinarsi della Stagione 1 di eFootball 2023. La casa giapponese continua quindi a puntare su eFootball nonostante i tiepidi riscontri ottenuti in questi mesi a causa dei vari problemi tecnici al lancio di eFootball 2022, mai del tutto risolti fino ad oggi, anche se la situazione è sicuramente migliorata rispetto al day one.



eFootball 2023 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e piattaforme mobile iPhone, iPad e Android.