eFootball 2023: riscattate questo pacchetto gratis con PlayStation Plus

Il calcio d'inizio della nuova stagione calcistica è stato accompagnato dal lancio di eFootball 2023, messo a disposizione da Konami - ancora una volta in forma free-to-play - sotto forma di un aggiornamento gratuito per eFootball 2022 con tanto di licenze ufficiali di Inter e Milan.

Un aiutino non si disdegna mai... se siete abbonati a PlayStation Plus, potete riscattare un pacchetto gratis per eFootball 2023 con monete e oggetti utili. In esclusiva per gli iscritti al servizio premium, Sony e Konami mettono a disposizione il DLC "eFootball 2022 PlayStation Plus Member Bonus (August - September)", comprendente al suo interno 300 monete eFootball e un Programma allenamento da 4000 ESP x23. Non fatevi ingannare dal suo nome: anche se presenta il "2022", può essere riscattato tranquillamente anche in eFootball 2023, dal momento che quest'ultimo rappresenta un semplice aggiornamento dell'edizione precedente.

eFootball 2022 PlayStation Plus Member Bonus (August - September)

300 monete eFootball (una valuta di gioco utilizzabile per ingaggiare i giocatori in eFootball World e acquistare oggetti di gioco);

Programma allenamento da 4000 ESP x23 in esclusiva PS (un oggetto che consente di far guadagnare Punti esperienza e far salire di livello i giocatori).

Riscatta qui se sei abbonato a PlayStation Plus

Avete tempo fino alle 04:00 di martedì 6 settembre per riscattare il pacchetto, dunque sbrigatevi e non fatevelo scappare. Già che ci siete, leggete anche i nostri trucchi per cominciare l'esperienza di eFootball 2023 al meglio.