eFootball 2023: quali squadre e stadi ci sono nel gioco di calcio gratis Konami?

Konami ha annunciato eFootball 2023 Stagione 1, svelando anche interessanti novità legate alle licenze delle squadre di calcio di eFootball, tra cui alcuni club italiani come Milan e Inter.

Al momento la lista delle squadre di eFootball 2022 e 2023 include club come Lazio, Atalanta, Arsenal, Manchester United, FC Barcellona, River Plate e Vasco da Gama.

eFootball 2023 tutte le squadre

FC BARCELONA

FC BAYERN MÜNCHEN

MANCHESTER UNITED

ARSENAL

ATALANTA

LAZIO

MONZA

NAPOLI

ROMA

ROMA

CELTIC

RANGERS

ATLÉTICO MINEIRO

CORINTHIANS

FLAMENGO

INTERNACIONAL

SANTOS

SÃO PAULO

VASCO DA GAMA

RIVER PLATE

COLO COLO

ALIANZA LIMA

UNIVERSIDAD DE CHILE

SPORT BOYS

SPORTING CRISTAL

UNIVERSITARIO

Da segnalare come il Napoli sarà esclusiva di eFootball, inoltre Konami conferma l'arrivo di AC Milan e Internazionale Milano (alle quali si aggiungono altre squadre di Serie A come Roma, Lazio, Atalanta, Napoli e Monza) oltre al Club America militante nella Liga BBVA MX. Non ci sarà invece la Juventus, esclusiva di FIFA 23, presente in eFootball 2023 con nome di fantasia e senza licenza.

Oltre alle divise autentiche, i giocatori di AC Milan e Internazionale Milano indosseranno anche la tenuta di allenamento originale di eFootball.

eFootball 2023 Campionati

Konami ha confermato che eFootball conterrà squadre attive nei principali tornei europei, americani e giapponesi come la Ligue 1 e la Ligue 2, la Lega Argentina e il Campionato Brasiliano.

English League

English 2nd Division

Spanish League

Spanish 2nd Division

Serie A TIM

Serie BKT

Ligue 1 Uber Eats

Ligue 2 BKT

Liga Portugal bwin

Spor Toto Süper Lig *1

Eredivisie

Jupiler Pro League

3F Superliga

cinch Scottish Premiership

Credit Suisse Super League

Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série B

Argentine League

Campeonato PlanVital

Colombian League

American League

USL Championship

Liga BBVA MX

Hilux Revo Thai League

J.League Division1

J.League Division2

AFC Champions League

eFootball 2023 stadi

Allianz Arena

Allianz Stadium

Camp Nou

Emirates Stadium

Old Trafford

Stadio Olimpico (AS Roma)

Stadio Olimpico (S.S. Lazio)

Celtic Park

El Monumental

Estádio Beira-Rio

Estádio Cícero Pompeu de Toledo

Estádio do Maracanã

Estadio Monumental de Colo-Colo

Estádio São Januário

Estadio Urbano Caldeira

Ibrox Stadium

Neo Química Arena

La situazione legata alle licenze di eFootball è in continuo aggiornamento e ulteriori licenze di squadre, campionati e stadi potrebbero aggiungersi prima del lancio di eFootball 2023 a fine agosto.