eFootball 2023, al via la Stagione 3: tutte le novità, c'è un Accordo al Buio in regalo

Con i mondiali belli che trascorsi e i campionati internazionali già rientrati nel vivo, è arrivato il tempo del rinnovo anche per eFootball 2023, che oggi 12 gennaio ha ufficialmente accolto la Stagione 3, opportunamente chiamata "Ritorno ai club.

Oggi 12 gennaio 2023 ha ufficialmente preso il via la Stagione 3: Ritorno ai Club nella dimensione calcistica di eFootball 2023. La nuova infornata di contenuti imbastita dai ragazzi di Konami prevede, tra le altre cose, i Season Highlight (una serie di Liste giocatori speciali in linea con il tema della Stagione 3, che includeranno i migliori interpreti della prima metà della stagione e le icone senza tempo dei rispettivi club) e i Derby Day (ogni volta che si affronteranno le rivali cittadine, potrete partecipare al pathos del derby acquisendo i servizi dei giocatori maggiormente sotto i riflettori). Previste anche le Club Selection (liste giocatori speciali settimanali delle principali squadre europee), oltre ad Eventi sfida ed Eventi tour settimanali che ruotano attorno ai principali campionati. Il debutto della nuova stagione contenutistica è stato accompagnato dalla pubblicazione di un trailer sul canale ufficiale del gioco, che potete visionare comodamente in cima a questa notizia.

Assieme alla Stagione 3 è stato pubblicato anche l'aggiornamento v2.3.2 di eFootball 2023, che su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e dispositivi mobili è intervenuto sul bug di "Doppio Tocco". Il changelog ufficiale diramato da Konami recita: "Per alcuni giocatori, l'esecuzione del comando per più finte "Doppio tocco" in rapida successione farà sì che non avvengano movimenti di transizione tra ciascuna finta "Doppio tocco". Esclusivamente su mobile ha anche risolto il bug che provocava la sparizione di un giocatore tra le Riserve.

Segnaliamo, infine, che tutti coloro che installeranno l'aggiornamento e apriranno la Posta in Arrivo entro le ore 02:59 di lunedì 16 gennaio riceveranno in regalo un Accordo al Buio. Una volta riscattato, il bonus potrà essere utilizzato entro le 02:59 di giovedì 19 gennaio.