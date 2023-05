eFootball 2023, al via la Stagione 5: tutte le novità di European Showdown

Alle novità di eFootball 2023 arrivate ad aprile va ora ad aggiungersi anche l'esordio della Stagione 5 del titolo calcistico, intitolata "European Showdown".

A partire dalla giornata di oggi - giovedì 11 maggio - e fino al prossimo 3 agosto, gli appassionati attivi nel titolo Konami potranno festeggiare l'inizio di una nuova campagna, interamente dedicata ai club vincitori dei diversi campionati nazionali. Accanto a questa iniziativa, a partire da giovedì 18 maggio eFootball 2023 accoglierà anche una seconda campagna, volta a festeggiare il sesto anniversario della versione mobile della serie.

Tra gli sportivi protagonisti della Stagione 5, segnaliamo l'aggiunta delle versioni Epiche di D. Seaman, K. Rummenigge e altri campioni che si sono distinti nei campionati nazionali. P. Mertesacker, J. Wilshere e altre leggende saranno invece disponibili come giocatori Big Time.



Contestualmente alla pubblicazione del nuovo aggiornamento di eFootball 2023, anche i Pass Partita si rinnovano, per riflettere i contenuti di European Showdown. Come di consueto, il Pass Partita Normale resterà disponibile in maniera gratuita per tutti i giocatori, che dovranno invece utilizzare la valuta in-game per sbloccare i Pass Partita Extra e il Pass Partita Premium.



Alla Stagione 5 del gioco Konami, faranno ovviamente seguito ulteriori aggiornamenti periodici, con la Stagione 6 attesa a partire dal prossimo agosto.