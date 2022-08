eFootball 2023: il nuovo trailer svela la partnership tra Konami e AC Milan

Konami ha pubblicato oggi un nuovo trailer di eFootball 2023 per confermare ai futuri giocatori del calcistico free to play di aver stretto nuovamente una partnership con l'AC Milan.

La particolarità di questo accordo stretto tra le due parti, come si può notare nel nuovo trailer sul canale YouTube di eFootball, è che avrà ripercussioni non solo nel mondo virtuale del titolo gratuito, ma anche nel mondo reale. In eFootball 2023 si potrà gareggiare nella riproduzione digitale dello stadio Giuseppe Meazza, conosciuto anche come San Siro. Ad essere state ricreate con minuzia sono anche le divise ufficiali, senza contare che ogni giocatore della squadra è stato riprodotto fedelmente nel gioco grazie agli strumenti tecnologici della software house giapponese. Come dicevamo, la partnership riguarda anche l'AC Milan, le cui nuove divise ufficiali presentano il logo di eFootball 2023 in bella vista.

Prima di lasciarvi al trailer dell'accordo tra Konami e AC Milan, vi ricordiamo che proprio oggi è stata annunciata la data d'uscita dell'update che segnerà l'inizio della Stagione 1 di eFootball 2023 su tutte le piattaforme.

Avete già letto i dettagli su squadre e stadi disponibili al day one di eFootball 2023?