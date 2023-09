eFootball 2024: accordi al buio, divise, monete e GP, come ottenere le ricompense gratis

Per celebrare il lancio di eFootball 2024, Konami ha deciso di distribuire una ricca serie di ricompense gratuite ai giocatori del titolo gratuito. Scopriamo insieme come fare per sbloccarle tutte ed ottenere qualche vantaggio in game.

Accordi al buio gratis

Per ottenere i quattro Accordi al buio gratis in eFootball 2024 dovrete eseguire l’accesso ai server del gioco in specifici lassi di tempo, ognuno dei quali vi ricompenserà con uno di questi oggetti speciali.

Ecco di seguito il calendario completo:

7 settembre 2023 alle ore 4:00 italiane: Turno 1

14 settembre 2023 alle ore 4:00 italiane: Turno 2

21 settembre 2023 alle ore 4:00 italiane: Turno 3

28 settembre 2023 alle ore 4:00 italiane: Turno 4

In ciascuna di queste date, vi verrà assegnato un ‘Accordo al buio x1 Highlight: Partner Clubs’, con il quale si può ingaggiare un giocatore della Lista Giocatori Speciali, all’interno della quale vi sono alcuni sportivi facenti parte di team come Manchester United, FC Barcelona e FC Bayern München. Una volta eseguito l’accesso, l’Accordo al Buio verrà inviato al giocatore tramite la casella di posta e andrà riscattato entro e non oltre il prossimo 5 ottobre 2023 alle ore 3:59 italiane.

Divisa originale gratis

Per ottenere la divisa ‘eFootball 2024 Type - Strike’ in maniera gratuita, i giocatori dovranno effettuare l’accesso al gioco gratis nel periodo compreso fra il 21 settembre 2023 alle ore 4:00 italiane ed il 26 ottobre 2023 alla stessa ora. Anche in questo caso, la ricompensa verrà inviata al momento dell’accesso alla casella di posta virtuale ed andrà riscattata prima del 9 novembre 2023 alle ore 3:59 del fuso orario italiano.

Bonus accesso speciale

Come ogni free to play che si rispetti, anche eFootball 2024 propone una campagna di ricompense che verranno distribuite tramite accessi giornalieri. Questi doni verranno suddivisi in quattro parti, ciascuna delle quali richiede di accedere al gioco sette volte per poterle ottenere tutte.

Ecco tutti i dettagli sulle ricompense per il login e su come riscattarle:

Dall’11 al 18 settembre 2023: 1x Accordo al Buio il primo giorno, 30.000 GP i restanti sei giorni

Dal 18 al 25 settembre 2023: 1x Accordo al Buio il primo giorno, 10.000 ESP (Allenamento) i restanti sei giorni

Dal 25 settembre al 2 ottobre 2023: 1x Accordo al Buio il primo giorno, 20 Monete eFootball i restanti sei giorni

Dal 2 al 9 ottobre 2023: 1x Accordo al Buio il primo giorno, 30.000 GP i restanti sei giorni

Occorre precisare che il reset giornaliero è fissato alle ore 4:00 del fuso orario italiano, quindi potrete ottenere la nuova ricompensa del gioco eseguendo l’accesso subito dopo. Riscattando tutte le ricompense, potrete quindi ottenere un totale di 4 Accordi al buio, 120 Monete eFootball, 60.000 ESP e 360.000 GP. Vi ricordiamo che le ricompense verranno sempre inviate alla casella di posta in game e andranno riscattate prima della scadenza.

Evento tour speciale

In quel di Konami hanno pensato anche ad una serie di eventi a tempo limitato che permetteranno ai giocatori di eFootball 2024 di accaparrarsi alcune ricompense esclusive giocando. L’Evento Tour Starter, pensato per i neofiti, permetterà ai giocatori non solo di ottenere uno speciale Accordo al buio ‘Highlight: Partner Clubs’, ma anche di accumulare 6.000 punti con i quali riscattare 2 Accordi al buio, 450.000 GP e 60.000 ESP. Questo primo evento si terrà nel periodo compreso tra il 7 settembre 2023 ed il 5 ottobre 2023 alle ore 4:00.

Evento sfida speciale

Grazie all’Evento speciale ‘Golden gol’, invece, gli utenti di eFootball 2023 potranno prendere parte a sfide in cui ad ottenere la vittoria sarà il primo team in campo a gonfiare la rete. L’evento in questione, che mette in palio fino ad 80.000 ESP (40.000 in ciascun periodo), si svolgerà in due fasi: la prima sarà tra il 21 ed il 28 settembre, invece la seconda tra il 28 settembre ed il 5 ottobre.

Obiettivi della campagna

L’ultima iniziativa di rilievo che Konami ha deciso di creare per il lancio di eFootball 2024 è ‘Obiettivi a tempo limitato "Startup" in corso’, con cui i giocatori possono mettersi alla prova e, completando una serie di incarichi, hanno l’opportunità di accaparrarsi fino a 4 Programmi aggiunta abilità, 100 Monete eFootball, 120.000 ESP e 400.000 GP. Gli obiettivi saranno completabili all’interno delle seguenti modalità di gioco: Campionato eFootball, Evento tour Starter e tutti gli eventi a tema.

Questo è invece il calendario delle fasi dell’iniziativa:

Fase 1: dal 7 settembre alle ore 4:00 fino al 21 settembre alle ore 3:59

Fase 2: dal 21 settembre alle ore 4:00 fino al 5 ottobre alle ore 3:59

