eFootball 2024 sta arrivando: Konami illustra tutte le novità di gameplay

Manca ormai poco al lancio di eFootball 2024, e così Konami riguadagna i social per elencare tutti gli interventi compiuti per evolvere, arricchire e migliorare l'esperienza ludica offerta dalla nuova iterazione del gioco di calcio gratuito.

Il lavoro svolto dalla casa di sviluppo giapponese tocca ogni aspetto del gameplay e verte sull'aumento del controllo dei giocatori per creare più occasioni da gol. La prossima Stagione di eFootball, di conseguenza, promette di essere ancora più immersiva, realistica e, quindi, divertente per tutti gli appassionati di Pro Evolution (e di simulatori calcistici in generale).

Le modifiche apportate da Konami andranno perciò a incidere profondamente nelle dinamiche di gioco legate alle fasi difensive e offensive. In attacco, ad esempio, gli autori di eFootball 2024 riferiscono di aver migliorato notevolmente il controllo palla e il dribbling, introducendo delle dinamiche di gameplay più strutturate che consentiranno agli utenti di controllare il pallone con tocchi più eleganti. Non meno interessanti sono poi gli interventi legati al controllo del pallone a mezz'aria, con un numero maggiore di opzioni per impossessarsi della sfera e andare via in dribbling.

Per quanto concerne la fase difensiva, Konami spiega di aver ascoltato i feedback della community e di aver aggiunti nuovi movimenti di stop, in modo tale da risolvere i problemi riscontrati in eFootball 2023 per lo stop della palla anche quando il comando Testa a testa veniva eseguito in una posizione in cui era chiaramente possibile eseguirlo.

Spazio anche a tante nuove animazioni per le spazzate, come pure per i movimenti elusivi per difendere il pallone dagli affondi dell'attaccante e per le diverse tipologie di passaggi, cross e filtranti da effettuare utilizzando i giocatori del proprio pacchetto difensivo (dal portiere ai quinti).

In calce alla notizia trovate l'elenco completo delle migliorie, delle aggiunte e delle modifiche previste dalla prossima Stagione del simulatore di calcio di Konami. Il lancio ufficiale di eFootball 2024 è previsto per la giornata di domani, giovedì 7 settembre, su PC, PlayStation e Xbox.