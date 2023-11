eFootball 2024: arrivano gli eventi co-op PvP con l'update gratis di dicembre

Konami ha appena confermato che tra pochi giorni sarà disponibile l'aggiornamento alla versione 3.2.0 di eFootball 2024, che introdurrà alcune novità nel free to play.

La più importante novità dell'update di dicembre 2023 per il calcistico Konami è l'Evento Co-op (PvP), ossia la nuova modalità aggiunta nell'apposito menu che consente agli utenti di partecipare da soli o in gruppo con gli amici ed affrontare altre squadre online.

Altra aggiunta è il Rinnovo del contratto con i GP, una meccanica di gameplay che permette ai giocatori di eFootball 2024 di spendere le monete per abilitare una delle seguenti opzioni di rinnovo dei contratti: Rinnovo del contratto (60 giorni) e Rinnovo del contratto (10 giorni).

La terza ed ultima modifica svelata dal team di sviluppo riguarda i match online, poiché dopo il debutto dell'aggiornamento del prossimo mese verrà limitato il numero di volte in cui gli utenti potranno eseguire un'esultanza per un gol non saltabile. Per rendere più fluide le partite, infatti, Konami ha deciso di permettere ad ogni giocatore di attivare questa opzione solo una volta a match.

In attesa di scoprire quali saranno le altre novità in arrivo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida con i consigli per muovere i primi passi in eFootball 2024.