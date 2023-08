eFootball 2024 in arrivo, parte la Stagione 0: tutte le novità del gioco di calcio gratis

Con l'annuncio dei vincitori dell'eFootball Championship Open, è tempo di prepararsi all'avvento della nuova stagione calcistica 2023-2024, con i campi di Konami che si preparano a eFootball 2024.

In vista della ripresa dei campionati di calcio del Vecchio Continente, l'erede free to play di PES dà infatti il benvenuto alla Stagione 0: Pronti all'Azione. A partire dalla giornata di oggi - giovedì 3 agosto - gli appassionati potranno iniziare i preparativi per un nuovo anno di competizioni calcistiche. La Stagione 0 di eFootball si protrarrà sino al prossimo lunedì 28 agosto.

In questa fase, gli appassionati del titolo gratuito potranno dare il benvenuto a tanti nuovi calciatori di grado epico, da Gullit a Kakà, passando per Saviola. Inzaghi, van Basten e Rivaldo saranno invece alcune delle aggiunte previste per la categoria Big Time. Inoltre, la Stagione 0 offrirà agli utenti la possibilità di aggiornare i kit e le maglie delle proprie squadre preferite, per prepararsi al meglio per il nuovo campionato in arrivo. Per presentare questa fase di transizione in direzione di eFootball 2024, Konami ha pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare in apertura a questa news.



Contestualmente, il publisher celebra anche un nuovo traguardo per la community di eFootball, con il superamento dei 650 milioni di download su mobile. Come ringraziamento ai fan, eFootball Mobile proporrà una speciale campagna di bonus e ricompense gratuite.