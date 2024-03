eFootball 2024 e la collaborazione che non ti aspetti: ecco il crossover con Blue Lock

Con l'arrivo dell'update 3.40, che dà il via alla Stagione 5, Konami ha rivelato ufficialmente una curiosa collaborazione per il suo eFootball 2024, che unisce le forze con Blue Lock per dare vita al crossover che non ti aspetti.

Per chi non lo conoscesse, Blue Lock è un manga iniziato nel 2018 creato da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yusuke Nomura, tutto incentrato sul calcio e che ha goduto poi di un adattamento anime nel 2022. Si tratta dunque di un'opera in linea con l'essenza di eFootball 2024, attirando così le attenzioni dei giocatori con novità inconsuete per l'opera calcistica di Konami. Il crossover si concretizza attraverso l'introduzione di varie carte speciali basate sui personaggi di Blue Lock, con tanto di omaggi speciali extra incentrati su Takefusa Kubo e Filippo Inzaghi. Tra gli altri bonus, l'update 3.40 offre anche 50 Monete eFootball, 90.000 EXP e 60.000 GP.

A parte la collaborazione con Blue Lock, il nuovo aggiornamento apporta anche una serie di migliorie come ad esempio una difesa rafforzata con i giocatori che ora riescono ad intercettare la palla con più precisione, e la possibilità di sfruttare oggetti esclusivi per sviluppare due competenze individuali per ciascun atleta.

All'inizio del 2024 Konami ha confermato che eFootball ha raggiunto i 700 milioni di download dal lancio della versione originale, continuando dunque ad attirare le attenzioni degli utenti.

