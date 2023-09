eFootball 2024 gratis in italiano: link download su PC, PS5, PS4, Xbox, iPhone e Android

Konami ha pubblicato il 7 settembre eFootball 2024 scaricabile gratis su PC, smartphone e tutte le console, il nuovo gioco della celebre serie calcistica è disponibile come free to play e dunque potete correre a scaricarlo a costo zero.

eFootball 2024 vede Lionel Messi come testimonial, sugli store digitali potete scaricare gratis la versione base completa mentre la Leo Messi Edition è in vendita sugli store digitali con alcuni bonus legati al celebre calciatore argentino come un set di 10 giocatori Highlight, 11 set da 4.000 EXP e 300 Monete eFootball.

eFootball 2024 gratis download

Il nuovo eFootball presenta numerose migliorie al gameplay, Konami ha lavorato per rendere il gioco ancora più fluido e realistico, inoltre si espande la lista delle squadre partner che include club come Manchester United, FC Bayern Monaco, FC Internazionale Milano, AC Milan, Arsenal e FC Barcelona.

Il mese di settembre segna dunque il ritorno di eFootball, il gioco di calcio Konami è disponibile in free download su tutte le piattaforme, giocabile sia su PC che su console, e anche su dispositivi mobile come smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android. Buon download!