eFootball 2024, quanto è migliorato? Primo video confronto con eFootball 2022 e 2023

Konami ha pubblicato oggi eFootball 2024, già disponibile per il download su PC, console e dispositivi mobile. Il sempre puntuale canale YouTube ElAnalistadeBits non ha perso tempo e ha effettuato il primo video confronto con le precedenti edizioni del simulatore calcistico della compagnia nipponica.

Come potete osservare dando uno sguardo al filmato comparativo che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Konami ha apportato diverse migliorie al comparto tecnico e grafico di eFootball 2024. A partire dal sistema di illuminazione, passando per il livello di dettaglio dei modelli calciatori, alla densità del pubblico presente negli stadi, tutto risulta più realistico e coinvolgente nell'ultima incarnazione della serie. Da segnalare anche una maggiore qualità delle texture, delle animazioni, e della fisica sia nei contrasti tra i calciatori sia nel comportamento della sfera dopo i passaggi, cross e conclusioni verso la rete avversaria. Tutto sembra essere migliorato, quindi, ma è chiaramente necessaria una prova pad alla mano per constatare quanto sia effettivament soddisfacente l'esperienza ludica.

Cosa ne pensate di questa prima impressione di eFootball 2024? Darete una possibilità al titolo sportivo di Konami? eFootbal 2024 è ora disponibile per il download gratis su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile iOS e Android.