eFootball 2024: che squadre e stadi ci sono? Tutte le licenze aggiornate

Konami ha pubblicato eFootball 2024 gratis da scaricare su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, iOS e Android, il nuovo gioco di calcio è disponibile come free to play su tutte le piattaforme: ma quali squadre e stadi ci sono nella nuova edizione di eFootball? Facciamo chiarezza!

Per quanto riguarda le nazionali, Konami fa sapere che "le squadre nazionali da tutto il globo saranno presto disponibili!" mentre per quanto riguarda le squadre di club, di seguito la situazione aggiornata:

Club Partner eFootball 2024

FC Barcelona

FC Bayern München

Manchester United FC

AC Milan

Internazionale Milano

Arsenal FC

Atalanta B.C.

SS Lazio

AC Monza

SSC Napoli

Pisa Sporting Club

AS Roma

Atlético Mineiro

Santos FC

CSD Colo-Colo

Alianza Lima

CD Guadalajara

Club América

Pumas

Tigres UANL

Squadre di Club eFootball 2024

Konami conferma la volontà di aggiungere squadre di club delle seguenti competizioni:

Lega Inglese

2ª divisione inglese

Campionato spagnolo

2ª divisione spagnola

Campionato italiano

Serie BKT

Ligue 1 Uber Eats

Ligue 2 BKT

Liga Portugal Betclic

Trendyol Süper Lig

Eredivisie

Campionato belga

3F Superliga

cinch Scottish Premiership

Credit Suisse Super League

Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série B

Campionato argentino

Campeonato Betsson

Colombian League

Campionato americano

USL Championship

Liga BBVA MX

Hilux Revo Thai League

J.League Division1

J.League Division2

AFC Champions League

Stadi eFootball 2023

Spotify Camp Nou

Allianz Arena

Old Trafford

Emirates Stadium

Wembley Stadium connected by EE

Giuseppe Meazza

San Siro

Stadio Olimpico (AS Roma)

Stadio Olimpico (S.S. Lazio)

Gewiss Stadium

U-Power Stadium

Estadio AKRON

Estadio Azteca

Estadio Universitario | El Volcán

Arena MRV

Estádio Urbano Caldeira

Mâs Monumental

Alberto J. Armando | La Bombonera

Estadio Monumental de Colo-Colo

Saitama Stadium 2002

La versione mobile di eFootball 2024 include solamente lo stadio originale eFootball Stadium. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova sul campo di eFootball 2024.