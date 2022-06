eFootball: addio alla Juventus, la squadra torinese sarà in FIFA 23 e EA Sports FC?

Konami ha confermato quello che di fatto era già noto da settimane: l'accordo con la Juventus per eFootballl è giunto al termine, non ci saranno effetti per quanto riguarda eFootball 2022 ma la situazione è ancora tutto da chiarire per eFootball 2023.

La casa giapponese specifica come Napoli, Lazio, AS Roma e Atalanta resteranno disponibili unicamente in eFootball grazie agli accordi in esclusiva siglati con le singole squadre e con la Lega Serie A, Konami continuerà ad esplorare altri modi per offrire squadre su licenza, campionati e stadi ai giocatori di eFootball.

Cosa succederà dunque ai diritti della Juventus? Secondo alcuni rumor, la Juve sarebbe già in direzione FIFA 23 e pronta ad accasarsi anche su EA Sports FC, il gioco di calcio che dal prossimo anno prenderà il posto di FIFA dopo che Electronic Arts non ha rinnovato i diritti di sfruttamento del marchio della federazione calcistica numero uno al mondo.

Addio dunque al Piemonte Calcio che i giocatori di FIFA hanno imparato a conoscere negli ultimi anni? E' presto per dirlo e al momento la Juventus ed EA Sports non hanno ancora annunciato nulla a riguardo, probabilmente ne sapremo di più durante i caldi mesi estivi, da sempre terreno fertile per le novità legate ai videogiochi di calcio.