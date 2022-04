eFootball, arriva la 1.0: Konami sugli errori del lancio, 'non è colpa di un solo fattore'

Di recente siamo tornati a parlarvi dell'erede di PES, in occasione del nostro provato della versione 1.0 di eFootball, pronto per un ormai imminente debutto.

In attesa del lancio dell'aggiornamento, in programma per il prossimo 14 aprile, Konami è però tornata a guardare al passato, e a discutere del difficile esordio che ha caratterizzato il simulatore calcistico. "È difficile identificare un unico fattore determinante. - ha confermato la dirigenza del colosso videoludico - L'incompletezza del gioco è stato il risultato di molteplici fattori, inclusa la transizione ad un nuovo engine, il supporto alle console di nuova generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il cambio di stile di gioco. Inoltre, abbiamo cercato di rendere disponibile per i giocatori il nuovo eFootball 2022 il prima possibile. Come risultato, il gioco ha ricevuto un duro feedback relativamente alla qualità del titolo. Dal lancio di eFootball lo scorso settembre, tuttavia, abbiamo dato forte priorità all'attuazione di miglioramenti e correzioni basate sul feedback dei videogiocatori. Continueremo a lavorare per migliorare il titolo e, come sempre, - ha concluso il portavoce Konami - le opinioni del pubblico sono tenute in grande considerazione".

Di recente, i vertici di Konami hanno inoltre annunciato una pluriennale partnership tra eFootball e l'A.C. Milan.