eFootball e Bayern Monaco ancora insieme: Konami rinnova l'accordo

Konami ha annunciato il rinnovo della collaborazione con FC Bayern Monaco. L'accordo è stato siglato inizialmente nel luglio 2019 e viene ora esteso a lungo termine come parte di una collaborazione più ampia tra le due parti.

L'accordo vedrà FB Bayern Monaco come partner di eFootball, consolidando la collaborazione tra il club di maggior successo della Bundesliga, prima divisione del campionato tedesco, e la serie calcistica di Konami. eFootball è l'unico videogioco di calcio ad includere l'Allianz Arena, lo stadio dell'FB Bayern Monaco, oltre alle scansioni aggiornate di tutti i calciatori della squadra.

Konami si è detta molto soddisfatta del rinnovo di questa collaborazione: "siamo entusiati di estendere la nostra partnership con l'FC Bayern. Essere partner di uno dei club migliori d'Europa offre a Konami e al club molte opportunità. Essere stati partner durante un periodo in cui hanno vinto numerosi titoli e sono diventati campioni d'Europa è stato fantastico e non vediamo l'ora di continuare a collaborare con l'FC Bayern per offire ai tifosi e ai giocatori nuove ed esntusismanti sfide."

Recentemente eFootball non ha rinnovato l'accordo con la Juventus, la squadra torinese è quindi libera di cedere i propri diritti anche ad altre compagnie videoludiche. Tra le nuove squadre di eFootball citiamo invece AC Monza, una nuova collaborazione dopo la promozione della squadra lombarda in Serie A.