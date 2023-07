eFootball Championship Open: annunciati i vincitori su console e mobile

Dopo la conclusione dell'eFootball Championship Pro 2023, è arrivato anche il momento d'incoronare i nuovi campioni dell’eFootball Championship Open.

Sono serviti ben cinque mesi e diversi turni di qualificazione, ma alla fine i migliori giocatori di eFootabll hanno disputato il 22 e 23 luglio a Tokyo, in Giappone, le finali dell’eFootball Championship Open, una sfida tenutasi su single player mobile e console.

Ad aggiudicarsi il primo posto nelle rispettive categorie sono stati El_Mysterio e UDI. Il premio, oltre all'onorevole qualifica di campione, si è tradotto in 10.000 dollari per ciascuno. Nella categoria console, i 16 giocatori sono stati divisi in quattro gruppi da quattro, mentre nella categoria mobile c'erano due gruppi da quattro.

El_Mysterio, vincitore della categoria Mobile, ha commentato così la sua vittoria: “Mi sento super emozionato, non posso crederci. Stavo pensando a tante cose diverse in quel momento. Ai rigori ho dovuto ragionare in fretta per decidere dove tirare e dove parare, per fortuna mi è andata bene e ora sono il campione!”.

UDI, vincitore della categoria Console, ha invece dichiarato: “Zilo è stato forte! È stata una partita davvero difficile ed è stata dura quando ho pareggiato nel secondo tempo. Ottenere il 3° gol è stato incredibile, un colpo di fortuna. Penso che il livello in Giappone sia davvero altissimo, quindi spero che eFootball™ diventi sempre più popolare in Giappone!”.

Per una panoramica completa dei risultati, potete visitate il sito ufficiale di eFootball 2023.