eFootball: chiuso l'account Official PES, Neymar Jr. ambasciatore ma assente in copertina

Da quest'anno si apre una nuova era per la storica serie di Pro Evolution Soccer: la simulazione calcistica di Konami accoglie ufficialmente il nome di eFootball e, come correttamente anticipato dai rumor, adotta il modello di distribuzione del free-to-play.

Aria di grandi cambiamenti, dunque, ed ecco che anche gli account social dedicati al franchise iniziano a presentare delle sostanziali modifiche. Il profilo Twitter Official PES, ad esempio, è stato reso completamente inattivo: al momento non è più possibile consultare i post pubblicati in passato o interagire in alcun modo con l'account. Nella descrizione troviamo un rimando alla pagina di eFootball, ormai marchio ufficiale della serie.

Suscista poi qualche perplessità l'assenza di Neymar Jr. in copertina, al netto del fatto che il funambolico attaccante brasiliano sia stato eletto come ambasciatore del gioco. Al suo posto troviamo Lionel Messi, come abbiamo potuto constatare durante il reveal avvenuto poche ore fa. È tuttavia possibile che Neymar Jr. possa essere riproposto in una cover alternativa del gioco, magari legata a qualche edizione speciale che sarà annunciata nelle prossime settimane da Konami.

Intanto, sui social si è scatenato il trend RIP PES: molti giocatori si dicono ampiamente delusi del cambio di direzione della serie e dall'apparente downgrade grafico apportato al gioco rispetto all'originale teaser mostrato da Konami. Per fugare ogni dubbio riguardo alla nuova incarnazione della simulazione calcistica, non ci resta che attendere il reveal del gameplay fissato ad agosto.