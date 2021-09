eFootball esce anche in versione fisica su disco o solo gratis in digitale?

eFootball di Konami (erede spirituale di PES) arriverà alla fine di settembre ma sono in molti a chiedersi se il gioco uscirà solamente in formato digitale o se sia prevista anche una edizione fisica su disco, magari in edizione Collector's con bonus e contenuti in-game.

La risposta a questa domanda è molto semplice, eFootball uscirà infatti solamente in formato digitale su Steam, PlayStation Store, Xbox Store e in seguito su Google Play (Android) e App Store (iPhone e iPad), non sono previste versioni su supporto fisico o Collector's Edition e neanche versioni dedicate alle squadre partner, come avvenuto negli ultimi anni per PES e eFootball PES che ha potuto contare su edizioni speciali per i team che hanno siglato accordi esclusivi con Konami.



L'unico modo per giocare a eFootball sarà quindi quello di effettuare il download su PC, console PlayStation e Xbox e su smartphone e tablet, il gioco non sarà in vendita nei negozi e il download sarà gratuito dal momento che eFootball è distribuito come free to play.



Il 30 settembre Konami lancerà eFootball 2022, la prima stagione del suo nuovo gioco di calcio, il quale verrà arricchito ed aggiornamento su base regolare con nuovi contenuti gratuiti e a pagamento per permettere a tutti di personalizzare la propria esperienza di gioco.