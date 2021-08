eFootball: l'evoluzione del gameplay nella video analisi con Alonso GrayFox

Alonso Grayfox commenta il gameplay di eFootball svelato durante la Gamescom 2021, fornendoci così moltissimi spunti di riflessione sugli interventi compiuti da Konami per evolvere e rimodulare in free to play l'esperienza ludica di Pro Evolution Soccer.

Insieme al pro player ufficiale della eNazionale, tra i nostri streamer del canale Twitch di Everyeye con una serie di appuntamenti dedicati a eFootball, siamo così andati a sviscerare tutti gli aspetti che, nelle intenzioni degli sviluppatori giapponesi, contribuiranno a rendere il nuovo PES gratuito ancora più profondo, stratificato e, ciò che più conta, divertente.

Il ricco trailer di gioco ammirato nella cornice mediatica dell'evento di Colonia ci restituisce l'immagine di un progetto che farà leva sul cambio di motore grafico, passato all'ultima iterazione dell'Unreal Engine, per riscrivere da zero ogni punto fondante della simulazione calcistica. Dalle animazioni dei giocatori alle collisioni tra atleti, passando per la fisica del pallone all'intelligenza artificiale di avversari e compagni di squadra, l'operazione di rinnovamento imbastita da Konami getta le basi del futuro di Pro Evolution e, per questo, risulterà essere di fondamentale importanza per il prosieguo di questa storica proprietà intellettuale.

Prima di lasciarvi in compagnia della video analisi di Alonso Grayfox, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche lo speciale sul gameplay di eFootball a firma di Michele Verardi.