eFootball: il gameplay del successore di PES verrà mostrato ad agosto

Questa mattina Konami ha annunciato eFootball, nuovo gioco di calcio free to play disponibile da questo autunno e realizzato dagli autori di PES e Winning Eleven.

Ma quando ne sapremo di più sul progetto? Fortunatamente non dovremo attendere troppo per vedere eFootball in azione: "Grazie alla potenza offerta dalle console di nuova generazione e al lavoro svolto a stretto contatto con calciatori d’élite, eFootball offre il gameplay più intenso e realistico che abbiamo mai realizzato. Mostreremo il gameplay nel dettaglio il prossimo mese, quindi rimanete sintonizzati", queste le parole di Seitaro Kimura, Producer della serie eFootball.

Con ogni probabilità eFootball sarà uno dei protagonisti della Gamescom di fine agosto, da sempre il calcio Konami ha trovato la sua casa estiva alla fiera tedesca e la tradizione potrebbe continuare, non è escluso in ogni caso una presentazione del gameplay del tutto autonoma e slegata dall'evento.

eFootball sarà disponibile in autunno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e mobile (smartphone e tablet iOS/Android), il gioco verrà distribuito come free to play e potrà essere scaricato gratuitamente su tutte le piattaforme, confermato anche il supporto per il match-making cross-platform, con l'obiettivo di abbattere le barriere e permettere a tutti di giocare insieme senza limitazioni.