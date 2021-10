eFootball guida: come riscattare gratis il bonus veterano di PES 2021

eFootball 2022 è finalmente disponibile per il download gratuito nella sua prima versione su PC, dispositivi mobili e console di vecchia e nuova generazione.

Per festeggiare l'uscita del gioco (anche se eFootball 2022 ha attualmente una media voto estremamente negativa su Steam), e contemporaneamente ringraziare tutti gli utenti che hanno dato fiducia all'azienda acquistando il Season Update pubblicato l'anno scorso, Konami ha deciso di offrire a tutti gli utenti in possesso di una copia di eFootball PES 2021 il Bonus Veterano, che contiene alcune ricompense che torneranno molto utili all'interno della modalità MyClub di eFootball 2022.



Per essere tra coloro che potranno riscattare questi bonus, dovrete soddisfare alcune precise condizioni relative al vostro club su PES 2021. Ciascun bonus è direttamente legato ad alcuni obiettivi che dovrete aver raggiunto entro la data del 16 settembre scorso sul precedente capitolo della serie calcistica di Konami. Ecco quali sono questi requisiti.

Numero di giocatori Momenti Icona posseduti

Romário

Diego Forlan

Filippo Inzaghi

David Beckham

Patrick Vieira

Hidetoshi Nakata

Franz Beckenbauer

Roberto Carlos

Sol Campbell

Carles Puyol

Oliver Kahn

In base al numero di giocatori della serie Momenti Icona posseduti all'interno del vostro club di PES 2021, avrete la possibilità di riscattare alcuni gettoni che vi permetteranno di ottenere untra i seguenti:

Konami ha assicurato che non sarà (fortunatamente) possibile trovare due giocatori uguali nel caso in cui si riscattino più gettoni. Le condizioni da rispettare per poter ottenere i gettoni promessi invece sono le seguenti:

da 1 a 5 giocatori Momenti Icona posseduti nel club: 1 gettone

6 o più giocatori Momenti Icona posseduti nel club: 2 gettoni

Numero di giocatori Leggenda posseduti

da 1 a 7 giocatori: 300.000 GP

da 8 a 14 giocatori: 500.000 GP

da 15 giocatori in poi: 1.000.000 GP

Verranno aggiunti al vostro account MyClub di eFootball 2022 una certa quantità di GP (ovvero la moneta virtuale della modalità online) in base al numero di giocatori di tipo Leggenda presenti nel vostro club di PES 2021, c

Prima di concludere vi ricordiamo che potrete riscattare nel nuovo eFootball il bonus Veterano solamente utilizzando lo stesso vostro account di eFootball PES 2021. Inoltre, dovrete assicurarvi di riscattare i vostri premi entro il 23 dicembre 2021: oltre questa data, infatti, non sarà più possibile ottenere le ricompense.