eFootball: Konami dice addio a PES e annuncia un gioco di calcio gratis free to play

Come promesso, Konami ha annunciato oggi eFootball, la casa giapponese continua a investire sul calcio virtuale (anche alla luce del successo del torneo eFootball.pro) e presenta un gioco sportivo completamente nuovo, il primo realizzato con l'Unreal Engine.

Dopo aver pubblicato a giugno un Network Test per un gioco di calcio chiamato New Football Game, Konami è finalmente pronta a svelare il futuro della sua celebre serie calcistica che da quest'anno potrà contare su Neymar Jr come ambasciatore di eFootball in tutto il mondo.



Konami descrive eFootball come "una nuova simulazione di calcio dagli autori di PES", la compagnia promette un comparto grafico rinnovato, animazioni migliorate e un gameplay che porterà i giocatori in una nuova era per il calcio giocato. Altra grande novità riguarda il modello di distribuzione, eFootball infatti debutterà come gioco free to play disponibile dal prossimo autunno su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e dispositivi mobile con supporto matchmaking cross-platform disponibile dopo il lancio.



"Partendo dalle solide fondamenta dell’Unreal Engine, che ci ha permesso di ricreare e migliorare sensibilmente le espressioni dei giocatori, abbiamo apportato numerose modifiche per creare un nuovo motore grafico calcistico che sosterrà eFootball negli anni a venire", commenta Seitaro Kimura, Konami Digital Entertainment Producer della serie eFootball. "Grazie alla potenza offerta dalle console di nuova generazione e al lavoro svolto a stretto contatto con calciatori d’élite, eFootball™ offre il gameplay più intenso e realistico che abbiamo mai realizzato. Mostreremo il gameplay nel dettaglio il prossimo mese, quindi rimanete sintonizzati."



Konami aggiungerà nuovi contenuti e modalità dopo il lancio: le partite in locale con Barcellona, Juventus, Bayern, Manchester United e altri club saranno disponibili gratuitamente al lancio. In futuro, alcune modalità saranno acquistabili come DLC opzionali. Nuovi annunci su ambasciatori e dettagli su partner e licenze verranno rivelati nelle prossime settimane, nel frattempo potete vedere il trailer di annuncio di eFootball sul nostro canale YouTube.