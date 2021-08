eFootball: Konami presenta il gameplay del nuovo gioco di calcio gratis

Come promesso nei giorni scorsi, Konami Digital Entertainment ha portato eFootball alla Gamescom, il publisher giapponese pubblica oggi un nuovo gameplay trailer e svela le principali caratteristiche del gioco di calcio free to play in arrivo il prossimo autunno.

Il producer di eFootball Seitaro Kimura commenta il gameplay trailer con queste parole: "Con così tanti cambiamenti crediamo sia fondamentale che i giocatori comprendano come prima cosa le sensazioni che è in grado di trasmettere in campo il nostro gioco calcistico. Decenni di esperienza nello sviluppo di PES e Winning Eleven sono stati riversati in eFootball, questo è l’inizio di un grande viaggio e abbiamo interessanti progetti per il futuro."

Tra le caratteristiche annunciate, la possibilità di controllare la forza del tocco sulla palla e determinate la velocità di dribbling, su PS5 inoltre eFootball sarà compatibile con il DualSense e sfrutterà il feedback aptico e i grilletti adattivi. Dribbling e finte saranno molto intuitive da realizzare grazie a controlli semplice e immediati, inoltre eFootball porrà l'accento anche sugli scontri fisici e sui tiri di precisione. Confermata anche la nuova camera "Duel" che zoomerà sul calciatore quando questo sarà occupato in uno scontro 1v1, nuove tattiche di squadra e in generale numerosi miglioramenti alle animazioni, ai movimenti e alla fisica del pallone.

A settembre Konami ha in programma una nuova presentazione di eFootball per svelare nuovi dettagli sulle modalità, le licenze, la compatibilità con le varie piattaforme e la data di uscita del gioco. eFootball sarà disponibile come free to play da questo autunno su P5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, in seguito arriverà su piattaforme mobile iOS e Android.