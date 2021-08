eFootball: Leo Messi lascia il Barcellona, cosa succederà alla partnership con Konami?

Dopo l'annuncio del ritiro di Valentino Rossi, arriva a sorpresa anche la notizia dell'addio di Lionel Messi al Barcellona, nonostante l'atleta e il club avessero firmato un pre-contratto, ostacoli finanziari e strutturali del regolamento de La Liga impediscono alle due parti di continuare la loro collaborazione.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà a eFootball di Konami, Lionel Messi è infatti testimonial della casa giapponese ed è apparso nel trailer e nel materiale promozionale del nuovo gioco di calcio. C'è da dire che le foto e il materiale grafico mostra Messi con una maglietta raffigurante il logo eFootball, la casacca con i colori e i loghi dell'F.C. Barcellona non compare mai ed è dunque probabile che l'accordo di collaborazione riguardi esclusivamente il calciatore e non sia in alcun modo legato alla squadra spagnola.

In questo senso, è probabile che non ci siano cambiamenti di sorta per quanto riguarda Messi come testimonial di eFootball, il calciatore argentino dovrebbe quindi continuare ad essere il volto di eFootball probabilmente insieme al testimone di eFootball PES Neymar JR, la star brasiliana ha firmato a luglio un contratto con Konami: "Sono onorato di aver firmato con Konami. Continuerò a giocare con passione e a suscitare molte emozioni nel mondo del calcio grazie anche alle serie PES e Winning Eleven!"