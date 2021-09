eFootball non supporterà cross-save e cross-progression al lancio

Siamo ormai a pochi passi dall'atteso debutto di eFootball, il titolo che ha rimpiazzato PES diventando la nuova simulazione calcistica di Konami. La compagnia nipponica continua a rivelare nuovi dettagli man mano che ci avviciniamo al 30 settembre.

Nel corso di uno scambio di battute con la redazione di IGN.com, Konami ha confermato che cross-save e cross-progressione saranno funzionalità non supportate da eFootball, quantomeno al lancio. Una lacuna che potrebbe creare qualche problema ai giocatori che vorranno trasferire il proprio profilo legato al gioco, i salvataggi, e i vari acquisti in-game tra una piattaforma e l'altra. La notizia positiva è che la situazione dovrebbe andare migliorando successivamente al lancio: "eFootball non supporta attualmente cross-progressione e coss-save tra le diverse piattaforme, tuttavia intendiamo includerlo in futuro", sono state infatti le dichiarazioni della casa nipponica.

Ricordiamo che al lancio non sarà presente neanche il cross-play integrale tra PC, PlayStation e Xbox (tuttavia sarà possibile incrociare giocatori appartenenti alle stesse famiglie di console). Nel corso della stagione invernale arriverà un grande update che introdurrà la funzionalità insieme alle versioni mobile del titolo sportivo, attese su dispositivi iOS e Android.

eFootbal sarà pubblicato in formato free-to-play il 30 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Vi invitiamo a consultare la nostra nuova Anteprima di eFootball su PS5 per tutti gli approfondimenti sul rivale di FIFA 22.